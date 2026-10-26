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TCMB, yıl sonuna kadar itfası gelen borçlanma araçlarına kredi istisnası getirdi

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TCMB, özel sektörün yıl sonuna kadar itfası gelen TL borçlanma araçlarının ödenmesi için kullandırılacak kredileri kredi büyüme sınırından istisna etti. Amaç, makrofinansal istikrar ve likidite yönetimini destekleyip ihraççıların finansmana erişimindeki zorlanmayı önlemek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı.??

TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.

TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.

Kaynak: AA
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