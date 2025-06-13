TCMB ve Çin Merkez Bankası'ndan Swap Anlaşması Yenilemesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası anlaşmasını yeniledi. Anlaşma, 3 yıl geçerli olacak ve 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde para birimi takası imkanı sağlayacak.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilemiştir. Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Pan Gongsheng tarafından imzalanmıştır. Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacaktır. Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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