TCMB, Repo İhalelerine Yeniden Başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.