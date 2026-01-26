Haberler

TCMB: Piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son raporuna göre, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri gerilerken hanehalkının beklentileri yükseldi. 2026 yılı Ocak ayı için enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %22,20, reel sektör için %32,90, hanehalkı için ise %52,08 olarak belirlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilediğini, hanehalkı için yükseldiğini açıkladı.

TCMB, Ocak 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine gerilerken; hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
