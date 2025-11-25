Haberler

TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Piyasa Artarken, Reel Sektör ve Hanehalkı Düşürüyor

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için arttığını, ancak reel sektör ve hane halkı için azaldığını duyurdu. 2025 yılı Kasım ayındaki beklentiler, piyasa katılımcıları için artarken, hanehalkı için önemli bir düşüş gösterdi.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
