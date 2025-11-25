TCMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Piyasa Artarken, Reel Sektör ve Hanehalkı Düşürüyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için arttığını, reel sektör ve hane halkı için azaldığını açıkladı.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.