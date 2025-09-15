Haberler

TCMB'den Üniversite Öğrencilerine Makale Yarışması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomi alanında üniversite öğrencilerine yönelik bir makale yarışması düzenleyecek. Yarışmada 'Merkez Bankaları ve Dijital Paralar', 'Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri' ve 'TCMB'nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi' gibi konular işlenecek. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyecek.

Yarışma kapsamında makalelerde, "Merkez Bankaları ve Dijital Paralar", "Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri", "TCMB'nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi" konuları seçilebilecek.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyurulan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
