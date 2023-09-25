TCMB Başkanı Erkan'dan "TL varlıklara talebi artırma" vurgusu Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız.