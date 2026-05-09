Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1211 Sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.