TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1211 Sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu