TCMB Anketi: Enflasyon ve Dolar Kuru Beklentileri Artış Gösterdi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerinin yıl sonu için yüzde 30,35'e yükseldiğini, 12 ay sonrası için yüzde 25,06'ya gerilediğini ve 24 ay sonrası için 17,77'ye yükseldiğini açıkladı.

TCMB, Mayıs 2025 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken bu anket döneminde yüzde 30,35'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, 25,56'dan yüzde 25,06'ya geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 17,69'dan 17,77'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 43,60 TL seviyesinden 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 45,85 TL'den 46,62 TL'ye çıktı. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 46 olurken, bu anket döneminde yüzde 49'a yükseldi. 3 ay sonrası faiz beklentisi ise 39,24'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3 iken bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8'den 3,7'ye geriledi.