Haberler

Trenlerde en çok gözlük unutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan kayıp eşyaları 20-21-22 Mayıs'ta eski Ankara Garı'nda açık artırma ile satacak. Eşyalar, kapsamlı bir şekilde kategorilere ayrılarak satışa çıkarılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat kapsamında muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa sunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak.

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personelince yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.

Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Bulunan eşyalar, tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışındakiler, ilgili mevzuat gereği bir yıl muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, açık artırma usulüyle ihaleyle satışa sunuluyor.

Üç günlük ihale süreci

Bu kapsamda, YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs'ta eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Bulunan eşyaların listeleri, bugün ve 14-15 Mayıs tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak, ayrıca ürünler kategorilerine göre sergilenecek.

Açık artırmada "elektronik", "karma eşya" ile "kıyafet ve tekstil" kategorilerinde satış yapılacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken, karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde de kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.

Borcam da unutuldu

Genel Müdürlük verilerine göre, trenlerde en çok unutulan eşyaların başında 1066 ile gözlük gelirken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, 78 şemsiye, 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı, 1 mutfak robotu da unutulan eşyalar arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğur Bölükbaşı:

Vay canına, 1066 adet gözlük unutulmuş dediğinde çok şaşırdım, acaba bu gözlüklerin sahibi olan insanların hayvanları da zarar gördü mü diye merak ettim çünkü eğer evcil hayvanlarıyla seyahat ediyorlardı rahatsız olmuş olabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Oktay:

Şimdi dindar insanlar olarak biz neden böyle saçma şeyleri unutuyoruz? Dikkat edin kardeşler. Trende oturup uyuyakalmışlardır herhalde. Çok yazık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Işık:

Abi bu gözlükleri bulsan da bana verseler ya, 1066 tane unutulmuş demek ki insanlar çok dikkatsiz, TCDD iyi yapıyor satarak biraz para kazansınlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı