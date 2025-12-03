BESD-BİR, tavuk eti zehirlenmelerine karşı uyardı Açıklaması

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), son günlerde tavuk etinde yaşanan zehirlenmelerin büyük bölümünün hazırlanma sürecinde yapılan hatalardan kaynaklandığını bildirerek, "Saklama ve satış aşamalarında soğuk zincir koşullarına uyulması, yeterli pişirme sonrası bulaşma riskinin ortadan kaldırılması halinde piliç etinde risk yoktur." ifadesini kullandı.

BESD-BİR'den yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tavuk eti üretiminde yıllık ortalama 2,7 milyon tona ulaşıldığını aktarıldı.

Tavuk etini üreten ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli denetlenen işletmelerin, operasyonel yetkinlikleriyle ürünleri satış noktasına ulaşana kadar soğuk zincirle koruduğu ve sıkı şekilde takip ettiği belirtilen açıklamada, "Piliç eti kaynaklı gıda zehirlenmeleri, çoğunlukla tüketime hazırlanma sürecinde yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin bir önceki gün hazırlanan dönerin ertesi gün satılması veya pişirme sırasında hijyen ve hazırlık kurallarına uyulmaması bu risklerin başlıca nedenlerindendir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı etler tercih edilmeli

Açıklamada, zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı, ambalajında üretici markası açıkça gözüken ürünlerin satın alınması tavsiye edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ambalaj bütünlüğü bozulmuş, etiket ve üretici bilgisi olmayan ürünler kesinlikle satın alınmamalıdır. Piliç eti, taze veya dondurulmuş olarak satışa sunulabilmektedir. Piliç eti, taze ürünlerde 0 ve 4 santigrat derece arasında koşullandırılmış dolaplardan, dondurulmuş ürünler ise eksi 18 santigrat derecedeki donduruculardan satın alınmalıdır. Son kullanma tarihi kontrolü yapılmadan hiçbir piliç eti satın alınmamalıdır. Ev dışındaki piliç eti tüketimlerinde hijyen ve gıda güvenliği açısından denetimlerinden emin olunan işletmeler tercih edilmelidir. Bu kapsamda restoran, kafe ve toplu tüketim noktalarının Bakanlık tarafından düzenli denetlendiğinin unutulmaması önem taşımaktadır."

Son zamanlarda artan gıda zehirlenmeleriyle dijital mecralarda hormon ve antibiyotik kullanımıyla ilgili yanlış bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, paylaşımların bilimsel temele ve kanıta dayanmayan gerçek dışı ve iyi niyetten uzak olduğunu bildirildi.

Açıklamada, dünyada ve Türkiye'de ticari işletmelerin hiçbirinde hormon kullanılmadığı, bunun için geliştirilmiş hormon ilacının bulunmadığı belirtildi.

Üretim mevzuata uygun yapılıyor

Tüm tavuk eti üretimin, entegre şekilde yasal mevzuata uygun yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık tarafından düzenli denetlenen üye şirketlerimiz, tüm bu süreç boyunca piliç etini her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırarak tüketime uygun halde üretip, sağlık açısından yararlı ve besin değeri yüksek bir gıda olarak tüketicilerimize sunmaktadır. Son derece hijyenik ve denetimli ortamlarda üretilen piliç eti, soğuk zincir gerektirir. Saklama ve satış aşamalarında soğuk zincir koşullarına uyulması, yeterli pişirme sonrası bulaşma riskinin ortadan kaldırılması halinde piliç etinde risk yoktur."