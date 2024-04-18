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Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Azaldı

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TÜİK verilerine göre, şubat ayında tavuk eti üretimi yüzde 0,7 azalarak 201 bin 680 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 azalarak 1,73 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında tavuk eti üretimi yüzde 0,7 azalarak 201 bin 680 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 azalarak 1,73 milyar adet oldu.

TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1, tavuk eti üretimi yüzde 14,6, hindi eti üretimi yüzde 31,2 arttı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1, hindi eti üretimi yüzde 32,2 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ YÜZDE 0,7 AZALDI

Bir önceki ay 203 bin 64 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 201 bin 680 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 838 milyon 422 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi şubat ayında yüzde 5,7 oranında azalarak 1 milyar 733 milyon 464 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Tavuk Yumurtası Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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