Tavşanlı'da Seralarda Bitki Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yapıldı
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İsaköy'deki seralarda bitki hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi ve üreticilere mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce seralarda bitki hastalık ve zararlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçeye bağlı İsaköy'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından seralarda bitki hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca üreticilere hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında yerinde bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

