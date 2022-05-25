TARSİM'den Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan'ın "Zararı karşılamak istemiyorlar" iddiasına yanıt: Adana'ya 318 milyon TL ödeme yaptık - Haberler

Adana'da geçen ay etkili olan zirai don, binlerce narenciye bahçesi ve buğday tarlasına zarar verdi. Çiftçiler, zarar gören narenciye ağaçlarını kesmeye başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl ilk defa Adana'da buğday zarar gördü. Şu an buğdaydan Adana'da erken verim almak mümkün değil. Çoğu çiftçilerimiz, buğdayını silajlık olarak biçip satıyorlar. Kimi çiftçimiz de sürüyor" dedi. Doğan, çiftçilerin ürünlerini sigortalattığı Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) zararı ödemek istemediğini belirterek, "Uyduruk uyduruk şeylerle bizi geçiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

TARSİM'DEN YANIT GECİKMEDİ

Ziraat Odası Başkanı Doğan'ın bu iddialarına TARIM Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yanıt gecikmedi. TARSİM tarafından yapılan açıklamada, Adana'nın en çok ödeme alan 7. il olduğu belirtilere şu ifadelere yer verildi: "Sistemin başlangıcından bugüne kadar çeşitli riskler ve doğal afetlerden ötürü bitkisel ürünleri ve hayvanları hasar gören üreticilere I0.3 milyar TL hasar ödemesi yapılmış olup, aynı dönemde, haberlerde bahsi geçen Mersin ili özelinde 487 milyon TL. Adana ili özelinde ise 318 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir.

"DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI GERÇEKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Bu şekilde Mersin en çok hasar ödemesi alan 5. il, Adana ise 7. il konumunda yer almıştır. Bu doğrultuda Sayılı Mehmet Akın Doğan'ın TARSİM'in zarar ödemek istemediği yönündeki açıklamaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Netice itibarıyla TARSİM, ülkemizdeki üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmek misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir."

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