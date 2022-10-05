TARSİM'den üreticilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl 3 bin 50 köyde kuraklıktan zarar gören 1,2 milyon dekarlık alan için 366 milyon TL hasar ödemesi yaptı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl 3 bin 50 köyde kuraklıktan zarar gören 1,2 milyon dekarlık alan için 366 milyon TL hasar ödemesi yaptı.

TARSİM açıklamasına göre, şirket, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 2022 yılına özel üreticinin primine yüzde 70 devlet prim desteği sağladı.

Türkiye genelinde 151 bin adedin üzerinde kuraklık verim sigortası poliçesi tanzim edildi. 2,6 milyon dekar alan sigortalandı. Eksperlerin saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 51 ildeki 305 ilçede yer alan 3 bin 50 köyde eşik değerlerin altında verim gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticilere hasar ödemesi yapılarak, zararları karşılandı.

Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 72 milyon TL prim karşılığında, 1,2 milyon dekar alan için 366 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Geçen yıl Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 67 ildeki 375 ilçede yer alan 5 bin 311 köyde yaklaşık 50 bin adet hasar tespit çalışması yapılmıştı. Söz konusu verim tespit çalışması yapılan yer sayısı 70 ile, 432 ilçeye ve 6 bin 717 köye ulaştı.

"Ürünler verim kayıplarına karşı güvence altına alınıyor"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, TÜİK ve TARSİM verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

Sigorta kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler tarafından köye ait referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, gerçekleşen ortalamanın, eşik verim değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hasar ödemesi yapılıyor.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor.