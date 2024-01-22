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TARİŞ Üzüm Birliği'nin Yeni Başkanı Ferhat Şen Oldu

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TARİŞ Üzüm Birliği'nin olağan genel kurulunda Ferhat Şen, yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. Şen, birliğin sorunlarını çözmek ve ihracatı artırmak için çalışacaklarını belirtti.

TARİŞ Üzüm Birliğinin yeni yönetim kurulu başkanı Ferhat Şen oldu.

TARİŞ Üzüm Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birliğin olağan genel kurul toplantısı Balçova Termal Tesislerinde yapıldı.

Genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine Alaşehir Kooperatifi temsilcileri Ferhat Şen ve İbrahim Balık, Salihli Kooperatif temsilcisi Ali Rıza Onur, Sarıgöl Kooperatifi temsilcisi Selim Ünlükoç, Yeşilyurt Kooperatifi temsilcisi Hasan Ata, Manisa Kooperatifi temsilcisi İdris Başpınar, kullanılan oyların tamamını alarak seçildi.

Yönetim kurulu başkanı olan Ferhat Şen, birliğin sorunlarını bildiklerini, bunların çözümü için istişare anlayışı içerisinde çalışacaklarını, ilk önceliklerinin ihracatı artırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Termal İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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