Haberler

Kırsal kalkınma ve sulama desteklerine ilişkin başvuru süresi 30 Haziran'a uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ve tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru süresinin 30 Haziran 2026'ya uzatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarında başvuru süresini uzattıklarına işaret eden Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

Eski ünlü manken varını yoğunu Özgür Özel için satışa çıkardı
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Yıldız futbolculara hayatının şoku
Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi

Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi
Rahmi Koç’a bir tepki de TBMM İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu’ndan: Şiddetle kınıyorum

Rahmi Koç’a bir tepki de Eyyüpoğlu’ndan: Bu ülkenin...

Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak