Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 28,92 Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 28,92, aylık yüzde 2,35 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,40 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,80 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.