TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları martta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının mart ayında yıllık yüzde 34,26; aylık yüzde 3,89 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,39 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 48,33 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,69 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı