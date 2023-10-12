Tarım ve Orman Bakanlığı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destek Tutarlarını Artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimde kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele destek tutarlarını 2023 yılında artırdı. Destek miktarı dekar başına 1700 TL olarak belirlendi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca bitkisel üretimde kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla 2023 yılında sağlanacak biyolojik ve biyoteknik mücadele destek tutarları belli oldu. Örtü altında paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek, 2023 yılında yüzde 100 artırılarak dekar başına 1700 TL'ye çıkarıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 'Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, bitkisel üretimde alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

'TOPLAMDA 184 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR'

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye öncelik veriyor ve 2010 yılından beri tarımsal desteklemeler kapsamında destekliyoruz. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin başlangıcından beri uygulama alanında 15 kat artış olmuş, üreticilere toplamda 184 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Söz konusu desteklemeye dair 2023 yılı tebliği 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayımlanan tebliğe göre örtü altında paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek 2023 yılında yüzde 100 artırılarak dekar başına 1700 TL'ye çıkarılmış. Açık alanda paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek ise yüzde 100 artırılarak dekar başına 580 TL'ye çıkarılmıştır" denildi.