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Tarım ve Orman Bakanlığı, AR-GE Destek Programı'na 20. proje çağrısını başlatacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, AR-GE Destek Programı'na 20. proje çağrısını başlatacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, mayıs ayında AR-GE Destek Programı kapsamında 20. proje çağrısına çıkmayı planlıyor. Program, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda AR-GE projelerini destekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, AR-GE Destek Programı kapsamında mayıs ayı içerisinde 20. proje çağrısına çıkmayı planlıyor.

Bakanlıkça hazırlanan, "Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, program ile Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan AR-GE projeleri destekleniyor.

AR-GE Destek Programı ilk olarak 2007'de yürürlüğe alındı. Bu programla, üniversitelere, TÜBİTAK AR-GE birimlerine, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektörce hazırlanan AR-GE projelerine destek sağlanıyor.

Bugüne kadar 483 proje destekleme kapsamına alınırken, bu projelerin 456'sı sonuçlandı, 27'si ise devam ediyor. AR-GE Destek Programı'nın başlamasından bu yana desteklenen projeler için dolar kuru üzerinden bugünün değerleri ile 1,3 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı.

20. proje çağrısına başvuruda bulunacak projeler için öncelikli konular ile projelere verilecek destekleme üst limitleri açıklanacak.

Çağrı kapsamında verilecek süre içerisinde AR-GE projeleri başvuruları kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler desteklemeye dahil edilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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