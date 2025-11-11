Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün toprağa emanet edilen her fidanın, milletin birlik ruhunu ve yeşil vatana olan sadakatini temsil ettiğini belirterek, "Bu fidanlar ayrıca geleceğe nefes, yarınlarımızın da teminatı olacak." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakanlık olarak, yeşil vatanı korumak ve geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yumaklı, diğer yandan iklim değişikliğinin etkisiyle her sene meydana gelen üzücü orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en gelişmiş kara ve hava filosuyla, tecrübeli ekip arkadaşlarıyla, 7 binin üzerinde yangınla mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yumaklı, 11 Kasım'ın, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir gün olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu sene 11 Kasım'ın diğer yıllardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, bütün yurt sathında 1 yıl sürecek kampanyaya dönüştüğünü ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz de birçok kurumla işbirlikleri, toplumun bütün kesimleriyle gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, bu kampanyayı bir yıl boyunca canlı tutacağız. Ne mutlu bizlere ki, vatandaşlarımız kampanyalara çok büyük bir ilgi gösterip, sahiplenmiş oldular. Biz inanıyoruz ki, buradan her bir vatandaşımız, bu hareketin bir parçası olacak. Bugün toprağa emanet ettiğimiz her fidan, milletimizin birlik ruhunu ve yeşil vatana olan sadakatini temsil ediyor. Bu fidanlar ayrıca geleceğe nefes, yarınlarımızın da teminatı olacak. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan diyorum."