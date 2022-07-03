Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Özbekistan'da temaslarda bulunacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Özbekistan'da düzenlenecek "Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 7. Tarım Bakanları Toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kirişci, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek.

Kirişci, yarın Özbekistan Tarım Bakanı Jamshid Khodjaev ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve Türk Tarım İş Forumu'na katılarak burada bir konuşma yapacak.

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları Toplantısı'na da iştirak ederek konuşma yapacak Kirişci, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarımdan Sorumlu Bakanlar Birinci Toplantısı Tebliği" imza töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak.

Kırgızistan Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Askarbek Djanybekov ile görüşecek ve bazı temaslarda bulunacak Kirişci, 5 Temmuz Salı günü Semerkant'ı ziyaret ederek yerel yöneticilerle bir araya gelecek.

Kirişci, 6 Temmuz Çarşamba günü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak ve ardından Türkiye'ye dönecek.

Toplantıya, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve KKTC tarım bakanları da iştirak edecek.