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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün...

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: '255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün...

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

Bekir Pakdemirli Ekonomi Haberler

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