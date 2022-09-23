Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün...
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."
Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi