Haberler

Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ocak ayında Tarım ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 43,58 artış göstermiştir. Tarım ve avcılık ürünleri ile ormancılık ürünlerinde önemli artışlar kaydedilmiştir.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,18 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan