Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 3,85 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,09 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 36,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,1 azalış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,3 artış görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artışla diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 20,37 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi bomba
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip