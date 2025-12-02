Haberler

Tarım Sigortası Kapsamında Kasımda 4,2 Milyar Lira Hasar Tazminatı Ödendi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında kasım ayında üreticilere toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Yapılan ödemelerin detayları arasında zirai don, dolu ve fırtına ile hayvan hayat sigortaları yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında kasımda üreticilere 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi desteklemeye ve üreticilerin emeğini korumaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "1-30 Kasım tarihleri arasında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre kasımda zirai don için 3,2 milyar lira, dolu ve fırtına için 527 milyon lira ve hayvan hayat sigortaları için de 447 milyon lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
