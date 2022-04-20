Ferrero Türkiye'den Kinder çikolataları açıklaması: Tüm resmi kontroller yapıldı, ürünlerimiz güvenli

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmesinin ardından, Ferrero Türkiye'den piyasada bulunan ürünlerle ilgili açıklama yaptı.

"ÜRÜNLERİMİZİN GÜVENLİ OLDUĞU TEYİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada ürünlerin piyasaya sürülmeden önce bütün resmi kontrollerden geçtiğinin altı çizilerek, "Kinder ürünleri ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli aşağıdaki açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz. Aşağıdaki açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir. "Piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KİNDER ÇİKOLATALAR AVRUPA'DA RAFLARDAN KALDIRILDI

Geçtiğimiz haftalarda Fransa ve Britanya'da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika'da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti. Belçika'daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

BAKANLIĞIN SALMONELLA AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ikinci bir talimata kadar Kinder ürünlerine yapılacak olan denetimleri yüzde 100 artırdığını açıklayarak konu hakkında "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir." Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" bildirisini yayınlamıştı.