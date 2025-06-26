Tarım Bakanı Yumaklı'dan Yeni Sulama Desteği Açıklaması

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Yeni Sulama Desteği Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı çerçevesinde açık alan için sulama sistemi desteklerinin de geçerli hale geldiğini duyurdu. Hibe desteği ile tarımsal üretimin artırılması ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha önce yalnızca kapalı alan (sera) projeleri için verilen sulama sistemi destekleri, IPARD 3 Programı ile artık açık alanda da geçerli hale geldi" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlattığımız 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni, tarımsal üretimin her aşamasında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Daha önce yalnızca kapalı alan (sera) projeleri için verilen sulama sistemi destekleri, IPARD 3 Programı ile artık açık alanda da geçerli hale geldi. Bu kapsamda, 500 bin avroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi artırırken, diğer yandan su kaynaklarımızı koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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