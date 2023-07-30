Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazineye 27,4 Milyar Liralık Katkı Sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler ile hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler ile hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinden kadastrolara, taşınır ve taşınmaz yapılardan mekansal bilgi sistemleri altyapısına kadar birçok alanda hizmet veren Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerden elde edilen bedellerle de bütçeye önemli katkı sağlıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Genel Müdürlüğün, yalnızca 2023 yılı Haziran ayına kadarki sürede bütçeye katkısının 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.