Tadelle "Fiiller Kampanyası" ile ambalajlarını yeniledi

Güncelleme:
OYAK bünyesindeki çikolata markası Tadelle, 2016 yılında hayata geçirdiği 'Fiiller Kampanyası'nı yeniden başlattı. Kampanya ile ambalajlarda duygusal fiiller yer alarak tüketicilerin duygularına hitap edilecek.

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren çikolata markası Tadelle, "Fiiller Kampanyası"nı yeniden hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tadelle'nin 2016'da ilk kez uyguladığı kampanya, uzun bir aranın ardından yeniden müşterilerle buluşuyor.

"Çikolataya doymak istediğimde Tadelle" sloganıyla duyurulan çalışmayla tüketicilerin duygularına temas edilmesi hedefleniyor.

Kampanya kapsamında günlük hayatta sık kullanılan fiiller, ürün ambalajlarına taşınıyor. Bu çerçevede "eğlen", "oyna", "gül", "kutla", "beğen" gibi fiiller, marka logosunun yerine ambalajların üzerinde yer alıyor.

Markanın 46 yıllık geçmişine ve kültürel kodlarla ilişkisine dayandırılan çalışma, ambalaj değişimiyle "tüketici duygularının dili" olmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
