Tadelle "Fiiller Kampanyası" ile ambalajlarını yeniledi

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren çikolata markası Tadelle, "Fiiller Kampanyası"nı yeniden hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tadelle'nin 2016'da ilk kez uyguladığı kampanya, uzun bir aranın ardından yeniden müşterilerle buluşuyor.

"Çikolataya doymak istediğimde Tadelle" sloganıyla duyurulan çalışmayla tüketicilerin duygularına temas edilmesi hedefleniyor.

Kampanya kapsamında günlük hayatta sık kullanılan fiiller, ürün ambalajlarına taşınıyor. Bu çerçevede "eğlen", "oyna", "gül", "kutla", "beğen" gibi fiiller, marka logosunun yerine ambalajların üzerinde yer alıyor.

Markanın 46 yıllık geçmişine ve kültürel kodlarla ilişkisine dayandırılan çalışma, ambalaj değişimiyle "tüketici duygularının dili" olmayı amaçlıyor.