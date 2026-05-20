Lazkiye Limanı'ndan 14 yıl sonra ilk yük treni seferi gerçekleşti

Suriye'de 14 yıl aradan sonra Lazkiye Limanı ile Şam kırsalındaki Adra istasyonu arasında ilk deneme amaçlı yük treni seferi başarıyla gerçekleştirildi. 20 konteyner taşıyan tren, demiryolu taşımacılığını yeniden başlattı.

Suriye'de Lazkiye Limanı'ndan Şam kırsalındaki Adra istasyonuna 20 konteynerlik yük taşıyan ilk deneme tren seferi, 14 yıl aradan sonra başarıyla gerçekleştirildi. Suriye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştirilen seferle, liman ile iç bölgeler arasındaki demiryolu taşımacılığı yeniden başlatıldı. Deneme seferine Suriye Demiryolları Genel Kurumu Müdürü Mühendis Osama Haddad, Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Müdürü Kutayba Badawi ve Fransız şirketinin Orta Doğu Müdürü Joseph Dagdag katıldı.

Suriye Demiryolları Genel Kurumu Müdürü Haddad, 14 yıl sonrası ilk sefer olmasına rağmen operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek trenin 20 konteyner yükle hareket ettiğini açıkladı. Bu adımın demiryolu hattının işlerliğini ortaya koyduğunu ve limanlar ile iç bölgeler arasında demiryolu taşımacılığının yeniden devreye girdiğini ifade eden Haddad, projenin ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, ilk etapta karayolu trafiğini azaltacağını ve taşımacılık maliyetlerini düşüreceğini söyledi. - LAZKİYE

