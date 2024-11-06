Sürdürülebilir Hava Seyahati Paneli İstanbul Havalimanı'nda Gerçekleşti

İga İstanbul Havalimanı ve Plug and Play iş birliği ile düzenlenen Sürdürülebilir Hava Seyahatinin Geleceğini Dönüştürmek başlıklı etkinlikte, sürdürülebilir hava seyahati konusundaki yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler mercek altına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve Plug and Play yetkililerinin yanı sıra, IAG – Interniatonal Airlines Group, Cathay Pasific, Londra Heathrow Havalimanı, Aeroporti di Roma – Roma Havalimanı, Fraport, Viyana Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, MNG Airlines ve DHL temsilcileri katıldı. İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Havalimanları, hava yolları ve startup'lar arasında karşılıklı iş birliğinin teşvik edildiği, ortak zorlukların tartışıldığı, havalimanı operasyonlarını optimize eden akıllı çözümlerin, paydaşlar arasında proje bazlı veri paylaşımının, veri odaklı yolcu deneyimi ve enerji verimliliğini artıran sürdürülebilir teknolojilerin değerlendirildi.