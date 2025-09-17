Sürat Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksi'nde Platin Ligi'nde Yer Aldı

Sürat Kargo, Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) 2025'te "Platin Ligi"nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40 farklı sektörün mercek altına alındığı EFE 2025'te bilgisayar destekli anket yöntemiyle yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlediği örneklem üzerinden 26 bölge ve 72 il genelinde saha çalışması yapıldı.

Katılımcılardan hatırlatmasız yöntemle alınan yanıtlar, akademisyenler tarafından analiz edilerek sıralamalar oluşturuldu. Sürat Kargo, ürün ve hizmet kalitesi, yönetim başarısı ve toplumsal fayda kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmenin ardından bu yıl 7'incisi yayımlanan endekste Platin Ligi'ne girdi.

Sürat Kargo, 220 ülkede hizmet veriyor

Türkiye genelinde yaygın dağıtım ağı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijitalleşme yatırımlarıyla Sürat Kargo, lojistik sektöründeki istikrarlı büyümesini sosyal faydaya yönelik projelerle destekliyor.

Şirketin, 800'den fazla şubesi, 14 bölge müdürlüğü, 26 aktarma merkezi, 2000'den fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu ve 8 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Sürat Kargo, müşterilerinin kargolarını Türkiye'nin her yerine ve gerçekleştirdiği işbirlikleriyle 220'den fazla ülke ve bölgeye ulaştırıyor.

"İnsan kaynağına ve teknolojiye yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak, hizmet kalitesini ileriye taşıdıklarını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Oğuz, bu hedef doğrultusunda attıkları adımların tüketiciler tarafından takdir edilmesinin, kendileri için en büyük ödül olduğunu aktararak, "Otomasyona yönelik operasyonel kapasite yatırımlarımızın yanı sıra dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarıyla bir teknoloji şirketine dönüşmüş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Anlık kurye performans takibi, gerçek devir ve teslim zamanı, teslimat anına kadar teslim yeri güncelleme, anket sonuçları takibi gibi imkanlarla müşterilerine birçok alanda hizmet kolaylığı sağladıklarına değinen Oğuz, şunları kaydetti:

"Tüm bu adımlarımızın sonucunda 2025'in ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5'lik bir artış sağladık. Yılın ikinci yarısında, özellikle kasım döneminin ardından toplam büyümenin yüzde 15'i aşmasını bekliyoruz. Bu başarılar ve Ekonomik Fayda Endeksi'nde Platin Lig'de yer almamız, Sürat Kargo ailesinin özverili çalışmaları ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güzel sonucu."