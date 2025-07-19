Sürat Kargo, Çalışanlarına Dijital Eğitim Fırsatları Sunuyor

Sürat Kargo, çalışanlarının kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla çevrim içi eğitim platformu Sürat Akademi'yi devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2003'ten bu yana Türkiye lojistik sektöründe faaliyet gösteren Sürat Kargo, yeni oluşturduğu dijital platformla 8 bini aşkın çalışana mekan ve zaman bağımsız eğitim olanağı sunuyor. Kurye, kargo danışmanı, aktarma merkezi ve genel müdürlük personeli dahil tüm birimlerin kullanımına açık olan Sürat Akademi, farklı modüllerle eğitim süreçlerini dijital ortama taşıyor.

Platform, "Sizin İçin Seçtiklerimiz Modülü, Zorunlu Eğitimler Modülü, Oryantasyon Modülü, Kariyer Gelişim Eğitimi Modülü, Sahanın Süratli Yöneticileri Programı, Geleceğin Süratli Liderleri Programı" adlı modüllerden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kısa vadede hedeflerinin eğitim platformunu kurumun temel öğrenme aracı haline getirerek oryantasyon süreçlerini dijital ortama taşımak olduğunu belirtti.

İşe yeni başlayan çalışanların kuruma hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmasını sağlayacak oryantasyon eğitimlerinin tamamının platform üzerinden sunulmasının planlandığını aktaran Oğuz, "Zorunlu eğitimlerin ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen operasyonel ve teknik içeriklerin de platform üzerinden yürütülmesiyle daha sürdürülebilir, izlenebilir ve ölçeklenebilir bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Orta vadede ise, eğitim platformumuzu stratejik yetenek gelişimini destekleyen bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, kariyer gelişim süreçlerini destekleyen programları, yönetici yetiştirme programları ve liderlik eğitimlerini platforma entegre ederek daha sistematik ve kapsayıcı bir gelişim ortamı sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğuz, yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılayan değil, aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştiren güçlü bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını, ayrıca çok sayıda oyunlaştırma seçenekleriyle sistem kullanımını ve motivasyonu artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Öncelikli hedeflerinin, kariyer gelişim süreçleriyle doğrudan bağlantılı olan eğitim modüllerini sertifikaya bağlamak olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları değerlendirmelerde bulundu:

"Kariyer Gelişim, Yönetici Yetiştirme Programları ve Liderlik Eğitimleri gibi gelişim odaklı ve değerlendirme içeren eğitimlerin sonunda katılımcılara dijital sertifika verilecek. Sertifikalar, çalışanların kişisel gelişimlerini belgelendirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda kurum içi kariyer yolculuklarında bir referans noktası oluşturacak. İlerleyen dönemlerde çalışan talepleri ve yönetsel ihtiyaçlar doğrultusunda sertifika verilen eğitim sayısının artırılması ve farklı kategorilere yayılması da gündemimizde yer alıyor."