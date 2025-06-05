Süper Lig Kulüplerinin Fan Token Projeleri Değer Kaybetti

Süper Lig Kulüplerinin Fan Token Projeleri Değer Kaybetti
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un fan token projeleri, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu kayıpla kapattı. Kulüplerin kripto para birimleri toplamda 220 milyon dolar piyasa değerine sahip olmasına rağmen, her birinin değeri lig sonunda ciddi şekilde düştü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor'un "fan token" projeleri, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu kayıpla kapattı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre "fan token", blokzincir teknolojisi kullanılarak, taraftarlar ve kulüpler arasında iletişimi artırmak amacıyla çıkarılan kripto para birimleri olarak biliniyor.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, "taraftar token" olarak da adlandırılan bu kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 220 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

"4 büyükler"in tokenleri kayıpta

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon spor gibi bazı Trendyol Süper Lig ekiplerinin ve alt liglerdeki bazı takımların kripto para şirketleriyle ortaklaşa çıkarttığı fan token projeleri bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in son sezonu ise bu projeler açısından pek olumlu geçmedi. Bu dönemde Süper Lig'deki kulüplerin kripto para birimleri değer kaybetti.

Ligi ilk sırada bitirerek 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın fan token projesi, sezon başladığında 52 lira olarak kayıtlara geçti. Dijital varlık, sezon içinde 150 liranın üzerine kadar çıksa da lig sonunda 49 lira seviyelerine geriledi.

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kripto para birimi ise ligin başında 29 lira olsa da sezon sonunda 17 liraya kadar indi.

Beşiktaş'ın fan token projesi 23 liradan başladığı sezonu 10 lira seviyelerinde tamamlarken, Trabzon spor'un dijital varlığı 29 liradan başladığı ligi 17 lirayla kapattı.

Göztepe, Samsun ve Alanya spor gibi takımların dijital varlıkları da aynı süreçte değer kaybetti.

Birçok spor kulübünün kripto para projesi var

Türk takımlarının yanı sıra Paris Saint Germain, Juventus, Manchester City, Porto ve Barcelona gibi birçok futbol kulübünün de fan token projeleri bulunuyor.

Bu kulüplerin yanında Arjantin, Brezilya, Portekiz ve İtalya'nın futbol milli takımları ile Alpine ve Aston Martin gibi Formula 1 takımlarının fan token projeleri de kripto para borsalarında işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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