SunExpress, Youth Awards 2025'te İki Ödül Kazandı

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl beşinci kez düzenlenen Youth Awards 2025'te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. Şirket, 'En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım / Taşımacılık Şirketi' kategorisinde gümüş, 'Gençlerin En Beğendiği EVP (Çalışan Değer Önermesi)' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

Bu yıl 29 kategoride 180 şirketin katılımıyla gerçekleşen oylamada, 253 farklı üniversiteden toplam 192 bin 384 oy kullanıldı.

SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yasin Öztürk konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genç kuşağın enerjisi ve vizyonu, bizlere her zaman ilham kaynağı oldu. Youth Awards kapsamında aldığımız bu ödüller, onların gözünden değerlerimizin ve attığımız adımların karşılık bulduğunu kanıtlıyor. 'Together, to new heights' çalışan değer önermemizle çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan kurum kültürümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerin bu yolculukta bize verdikleri destekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Gençlerin işveren markalarını değerlendirerek tercihlerini ortaya koyduğu Youth Awards, Türkiye'nin dört bir yanından 18-35 yaş arasındaki Youthall kullanıcılarının katılımıyla gerçekleşiyor.