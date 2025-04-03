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Süleymanpaşa'da TAKE Projesi Kapsamında Tohum Dağıtımı Yapıldı

Süleymanpaşa'da TAKE Projesi Kapsamında Tohum Dağıtımı Yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TAKE Projesi çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde üreticilere ayçiçeği ve kanola tohumları dağıtıldı. Proje, verimliliği artırmayı ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde üreticilere ayçiçeği ve kanola tohumları dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TAKE Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli Anıza Ayçiçeği Ekimi ve Yazlık Kanola Yetiştiriciliği Projeleri kapsamında, tohum desteği sağlandı. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda üreticilere tohumları teslim edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy projelerin önemine vurgu yaptı.

Aksoy, yaptığı konuşmada, "TAKE Projeleri sayesinde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim teknikleri ve kültürel uygulamalar hayata geçirilecektir. Aynı zamanda iklim değişikliğine uyum sağlanarak, çevre ve insan sağlığına dost uygulamalar teşvik edilecektir. Özellikle kısıtlı su kullanımını teşvik eden yöntemlerin yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi kapsamında, geleneksel toprak işleme yöntemleri yerine doğrudan anıza ekim tekniği uygulanarak maliyetlerin düşürülmesi ve üreticilerin kazancının artırılması hedefleniyor. Yazlık Kanola Yetiştiriciliği Projesi ile ise kuraklık nedeniyle homojen olmayan ekilişlerin yazlık çeşitler ile tamamlanması amaçlanıyor. Projelerin küçük ölçekli bitkisel üretim işletmelerinin gelirlerini artırması ve çeşitlendirmesi, çevreye duyarlı tarım uygulamalarını yaygınlaştırması bekleniyor.

TAKE Projesi kapsamında, Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi il genelinde 11 ilçede 9 bin dekar alanda, Yazlık Kanola Yetiştiriciliği Projesi ise 11 ilçede 500 dekar alanda uygulanacak. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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