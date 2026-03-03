Tüik: Şubat Ayında Enflasyon Aylık 2,96,  Yıllık Yüzde 31,53 Arttı

(Sürecek) (ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, şubat ayında enflasyon aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 arttı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış olarak kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,39 oldu.

Kaynak: ANKA