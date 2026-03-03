Haberler

Tüik: Şubat Ayında Enflasyon Aylık 2,96,  Yıllık Yüzde 31,53 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, şubat ayında enflasyon aylık %2,96, yıllık ise %31,53 arttı. 2026 yılı Şubat ayında tüketici fiyat endeksi değişimi kaydedildi.

(Sürecek) (ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, şubat ayında enflasyon aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 arttı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış olarak kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,39 oldu.

Kaynak: ANKA
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jasat: 10 yıl önce işlenen iki kadın cinayeti aydınlatıldı

Ormanda bulunan kafatası ve kemik parçaları 2 kadına ait çıktı
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Jasat: 10 yıl önce işlenen iki kadın cinayeti aydınlatıldı

Ormanda bulunan kafatası ve kemik parçaları 2 kadına ait çıktı
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt