Su Ürünlerinde Sürdürülebilir Üretim İçin Yeni Adımlar

Su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için 11 türde uygulanan üretim planlamasına 5 tür daha ilave edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "mavi vatan"ın bereketini korumak için büyük bir adım daha atıldığı belirtildi.

Su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için 11 türde uygulanan üretim planlamasına 5 türün daha ilave edildiği, böylece 16 türün planlı üretim kapsamına alındığı bildirilen açıklamada, "Planlı üretim modeli ile kaynaklarımızı koruyarak güçlü bir balıkçılık vizyonu ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Su ürünleri üretiminin yüzde 80'inden fazlasının planlı üretim kapsamına alındığının altı çizilen açıklamada, avcılıkta planlı üretime dahil edilen türler, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı, hamsi, kalkan, kılıç, tulina ve kerevit, yetiştiricilikte planlı üretime dahil edilen türler ise alabalık, levrek, çipura, Türk somonu ve Akdeniz midyesi olarak sıralandı.