Stevie MENA Ödülleri 2024 Başvuruları Başladı

Bu yıl iş dünyasında inovasyonu desteklemek amacıyla beşincisi gerçekleştirilecek Stevie MENA Ödülleri 2024'ün başvuruları başladı. 18 ülkeden aday olunabilen programın online başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu yıl eklenen ödül kategorileri arasında 'Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Başarı' da var.

Bu yıl iş dünyasında inovasyonu desteklemek amacıyla beşincisi gerçekleştirilecek Stevie MENA Ödülleri 2024'ün başvuruları başladı. 18 ülkeden aday olunabilen programın online başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu yıl eklenen ödül kategorileri arasında 'Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Başarı' da var.

İş dünyasında inovasyonu desteklemek amacıyla 2002'den bu yana gerçekleştirilen Stevie Ödülleri kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programının 2024 başvuruları başladı. Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen programın online başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım olmak üzere iki aşamada yapılacak. Kazananlar 18 Ocak 2024'te açıklanırken, gala etkinliği de 2 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde düzenlenecek.

ADAYLAR BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Bu yıl beşincisi düzenlenen Stevie Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ödülleri'ne MENA bölgesindeki 18 ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşlar katılabilecek. Başvuru ücreti ödenmeyen programda, kişi ve kuruluşlar istedikleri kadar aday sunabilecek. Bunun yerine ise altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak kazananlar, her başarılı adaylık için kazanan ücreti ödeyecek. 10 Ekim'e kadar başvuru yapan adayların ücreti ise düşürülecek.

Stevie Awards'tan yapılan açıklamaya göre, adayların 15 başlıkta 100'den fazla alanda değerlendirildiği programa, bu yıl Profesyonel Kişiler kategorisi eklendi. Ayrıca, Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Başarı, Yılın En Yenilikçi İletişim Merkezi, Yılın En Yenilikçi Müşteri Hizmetleri Ekibi, Yılın En Yenilikçi İK Ekibi şeklinde 4 yeni alt kategori de dahil edildi.