Star Legend kruvaziyeri 277 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı

Star Legend kruvaziyeri 277 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahama bayraklı Star Legend kruvaziyeri, 277 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gümrük işlemlerinin ardından sahilleri ve Bodrum Çarşısı'nı gezen turistlerin çoğu ABD'li; geminin sonraki durağı Kuşadası Limanı.
Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 277 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Ege ve Akdeniz turu kapsamında Santorini Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ile 202 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.
Geminin sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.