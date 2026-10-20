Star Legend kruvaziyeri 277 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı

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Bahama bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, 277 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Santorini Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ile 202 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemleri sonrasında limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinin ardından Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'ni gezdi. Yolculardan bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

Geminin sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA