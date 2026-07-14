Altının kilogram fiyatı 6 milyon 94 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 94 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 50 bin lira, en yüksek 6 milyon 118 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 94 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 141 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 591 milyon 465 bin 686,61 lira, işlem miktarı ise 755,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 959 milyon 304 bin 240,85 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: