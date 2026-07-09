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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 202 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin liradan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 202 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 202 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 140 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 566 milyon 469 bin 787,50 lira, işlem miktarı ise 1.063,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 596 milyon 430 bin 865,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Dünya Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.140.200,004.080,00
En Düşük6.120.000,004.105,00
En Yüksek6.202.000,004.121,00
Kapanış6.202.000,004.118,00
Ağırlıklı Ortalama6.185.452,174.111,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.566.469.787,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.063,37

Toplam İşlem Adedi84

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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