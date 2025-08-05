Standart Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 392 Bin Liraya Geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 392 bin liraya düştü. İşlemlerde toplam hacim 1,14 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 392 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 380 bin lira, en yüksek 4 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 392 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 140 milyon 33 bin 15,05 lira, işlem miktarı ise 258,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 335 milyon 394 bin 402,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.408.000,003.378,00

En Düşük4.380.000,503.370,00

En Yüksek4.425.000,003.373,00

Kapanış4.392.000,003.370,00

Ağırlıklı Ortalama4.407.453,613.372,81

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.140.033.015,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)258,70

Toplam İşlem Adedi17

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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