Emekli Zamları İçin Son Aya Girildi... SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin 5 Aylık Zam Oranı Yüzde 16,61, Memur ve Emeklilerinin İse Yüzde 12,40

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - SSK ve BAĞ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin, ocak-mayıs dönemi enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte temmuz ayında alacakları zamlar şekillenmeye başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, yüzde 16,61 zammı garantiledi. Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 12,40 oldu. Önümüzdeki ay haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısı için yapılacak artış oranı netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1,71 arttı, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu. Bu yılın ocak-mayıs döneminde birikimli enflasyon yüzde 16,61'e ulaştı.

Buna göre, işçi ve BAĞ-Kur emeklileri, 5 aylık dönemde yüzde 16,61 zammı garantiledi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından temmuzda yapılacak zam kesinleşecek.

Memur ve memur emeklileri zammı

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği yılın ilk yarısında yüzde 11 zam aldı. Enflasyonun yüzde 11'i geçmesi nedeniyle temmuz ayında toplu sözleşmeden gelen yılın ikinci yarısı zammı olan yüzde 7'nin yanı sıra enflasyon farkı da alacaklar.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı yüzde 12,40. Net zam oranı, haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

Kaynak: ANKA