Yarın için spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de dün ile kıyaslandığında yüzde 3,2 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 artarak 1 milyar 837 milyon 319 bin 792 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 23.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 874 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 890 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
