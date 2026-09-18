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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük 1870 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük 1870 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,6 azalarak 1 milyar 844 milyon 644 bin 111 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1870 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 735 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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