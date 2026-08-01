Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 250 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,33 artarak 1 milyar 375 milyon 772 bin 830 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 10.00'da 250 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 325 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 376 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 350 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA