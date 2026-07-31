Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,33 artarak 1 milyar 448 milyon 348 bin 276 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 356 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 413 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 455 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA